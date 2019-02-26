شيماء سيف مصممة أزياء في "الزوجة الـ18"

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن مشاركتها في مسلسل "الزوجة الـ18"، الذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقالت شيماء لـ"لايف ستايل": إنها سعيدة للغاية بالاشتراك في هذا العمل، لأن القصة مكتوبة بحرفية كبيرة، وأن المسلسل يدور في إطار اجتماعي كوميدي"، وأضافت "أقوم بدور سكرتيرة البطل في شركته المختصة بتصميم الأزياء وتحدث فيما بيننا مواقف كوميدية عديدة".

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يُشار إلى أن "الزوجة 18"، بطولة حسن الرداد، وسلوى خطاب، ومحمود البزاوى، وشيماء سيف، وهيدى كرم، ومحمود الليثى، إيناس كامل، آية سماحة، كوكى، ومن تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكرى.

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