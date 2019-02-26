ساندي تُؤكّد أنّ "عيش حياتك" يتضمَّن رسائل سامية

كشفت الفنانة ساندي عن سعادتها بردود الفعل الرائعة عن فيلمها الجديد "عيش حياتك" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية، مشيرة إلى أنها تلقّت العديد من ردود الفعل الرائعة عن الفيلم سواء من قبل جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وكذلك أصدقائها في الوسط الفني فور عرض الفيلم، وكانت جميعها بمثابة مفاجأة بالنسبة إليها وبخاصة في ظل إشادتهم بالعمل بصفحة عامة وموضوعة وكذلك شخصية "داليا" التي تقدمها خلال السياق الدرامي لأحداثه، مؤكدة أن الفيلم يعدّ من الأعمال القريبة إلى قلبها لما يحتويه من مبادئ ورسائل سامية.

وأعلنت ساندي، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها تحمّست للمشاركة في بطولة الفيلم من الوهلة الأولى وبخاصة أنه عمل سينمائي مكتوب بعناية شديدة وحبكة درامية كوميدية خفيفة، ويحمل العديد من القيم والمبادئ الهادفة، كما أنه لا يحتوي أي ابتذال أو إسفاف، بالعكس العمل يحتوي على العديد من الرسالة المهمة والهادفة للجمهور، منها أنه يعمل على دعم السياحة بشكل قوي ويعمل على تنشطيها من خلال إلقاء الضوء على العديد من المناطق السياحة الخلابة والرائعة والتي يوجد الكثيرون لا يعلمون عنها شيئا لعدم تناولها في العديد من الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن الفيلم يسلط الضوء عليها بشكل كبير ويقدم مصر ومعالمها السياحية بشكل مختلف للجمهور عن أغلب الأفلام خلال الفترات السابقة، هذا إلى جانب أنه يحمل للجمهور دعوة إيجابية للتفاؤل والأمل في المستقبل وعدم التوقف عند الأزمات والمشاكل والعمل على حلها وتخطيها مهما كانت، إضافة إلى كل ذلك وجود كوكبة من النجوم، منهم سامح حسين وإدوارد ومها أبوعوف ومحمد نور، والعمل تحت قيادة مخرج واعٍ كتامر بسيوني، وبخاصة أنه متمكن من أدواته بشكل متميّز ويعمل على توجيه الممثل بشكل سليم يضيف له ويقدّمه للجمهور بشكل مختلف.

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وأوضحت في ما يتعلق بشخصية "داليا" أنها مُصوّرة فوتوغرافية تعمل في إحدى شركات الدعاية والإعلان وتقع في حب "إبراهيم" الشخصية التي يجسّدها سامح حسين، مشيرة إلى أن أكثر من جذبها للشخصية أنها قريبة جدا من شخصيتها الحقيقية كما أنها شخصية إيجابية جدا وطموحة ومجتهدة ولديها إصرار على تحقيق أحلامها، هذا إلى جانب أنها مختلفة تماما عن شخصية التي قدمتها في فيلم "خطة جيمي" خلال الفترة السابقة، مؤكدة أن غيابها عن السينما بعد تقديم أول أفلامها "خطة جيمي" لسعيها إلى تقديم عمل فني ذات قيمة وهدف يضيف لها ويكون علامة وبصمة مميزة في مشوارها الفني.

وكشفت عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير الفيلم، وأوضحت أنها رغم أنها جدا مستمتعة للغاية أثناء تصوير الفيلم وكانت كواليس التصوير رائعة وبها طاقة إيجابية، لكنها تعرضه للإرهاق أثناء التصوير في بعض الأماكن التي كانت تتطلبها أحداث العمل منها الصعود فوق جبل موسى والتصوير من فوقه، وفي ما يتعلق بتوقيت عرض الفيلم بينت أن الوقت الحالي مناسب جدا لطرحه للعديد من الأسباب، منها أنه وقت إجازة وهي إجازة منتصف العام، بالإضافة إلى وجود عيد الحب وهذا مناسب للغاية لطبيعة الفيلم التي تدور أحداثه في قالب اجتماعي رومانسي كوميدي يلقي الضوء على سلبيات المجتمع والعمل على تغييرها ويسلط الضوء في نقس الوقت على جمالياته.

واختتمت ساندي حديثها عن تأثير السوشيال ميديا على الفنان ونجاح أعماله الفنية قائلة "إنها بالفعل عليها عامل كبير لأنها همزة الوصل بين العمل والناس للاضطلاع الدائم وبشكل تفصيلي وبخاصة أنها أصبحت طريقة للترويج والدعاية لأي عمل والجمهور ينتظر تفاصيله بالإضافة إلى عنصر التشويق والإثارة على نطاق أوسع ومن خلالها يمكن للجمهور متابعة أعمالهم المفضلة لحظة بلحظة".

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