منى زكي تُؤكِّد على تحضيرها مجموعة مِن الأفلام

صرّحت الفنانة منى زكي بأنها سعيدة بنجاح جيلها من الفنانين وبتكريم مِنّة شلبي في مهرجان أسوان لسينما المرأة، مُوضّحة أن مِنة من الفنانات اللاتي يُطوّرن أنفسهن سريعا مثلها مثل غادة عادل وياسمين عبدالعزيز والسقا وشريف منير وهاني رمزي وهنيدي، مؤكدة أنها تتمتع بصداقات مع كل فناني جيلها.

وأضافت منى زكي، خلال حديث خاصّ لها إلى "لايف ستايل"، أنها تستعد حاليا لتصوير أكثر من عمل سينمائي، منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2"، موضحة أن العمل تمت كتابته بالكامل وجارٍ حاليا بعض التحضيرات الخاصة بالعمل، وسوف يناقش ما حدث لأبطال العمل بعد تخرجهم في الجامعة ولقائهم بعد 20 عاما والتطورات التي حدثت لشخصياتهم، كما أنها تحضر لأكثر من فيلم منها "ترانيم إبليس" مع أحمد السقا، وانتهت من تصوير مجموعة من المشاهد في فيلم "أعز الولد" مع الفنانة ميرفت أمين، مؤكدة أن السينما لها سحر خاص.

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المسرح

وتحدّثت عن ابتعادها عن المسرح قائلة إنها "سعيدة بما قدمته على المسرح حتى الآن مثل "بالعربي الفصيح" و"عفروتو" مع محمد هنيدي ومسرحية "يا مسافر وحدك" مع الراحل نور الشريف، موضحة أن المسرح عاد لسابق عهده مع عودة الكبار فيه، منهم الفنان محمد صبحي والذي تعتبره أستاذها، وأيضا الفنان يحيى الفخراني، موضحة أن قيام أشرف عبدالباقي بتقديم مجموعة من العروض المسرحية الخفيفة في "مسرح مصر" كان لها الأثر في عودة الجمهور للمسرح من جديد.

أحمد حلمي

وكشفت عن رؤيتها لمشوار الفنان أحمد حلمي قائلة إن أحمد فنان زكي وحقق نجاحات كبيرة وله جمهوره وسعيدة بتجربته الإعلامية الجديدة وبرنامجه الذي يكتشف فيه مجموعة من المواهب الجديدة في أطفال الوطن العربي، موضحة أن أحمد دائما يتأنى في عمله لكنه يقدم أعمالا ناجحة، وعن علاقتها بأولادها قالت إنها تعيش حياة سعيدة كأم لثلاثة من الأبناء لي لي وسليم ويونس، موضحة أن لي لي ليست ابنتها لكنها صديقتها المقربة جدا لها، مشيرة إلى أنها دائما تتابعها وبخاصة أنها تبلغ من العمر 16 عاما، وهي آنسة، موضحة أن لديها ميولا فنية فهي تتابع المعارض الفنية وتحب إلقاء الشعر، مشيرة إلى أنها تتابع والدها باهتمام وتغير عليه كثيرا وتحب أن تخرج معه ويدها في يده، وأشارت منى إلى أنها تحب شرب القهوه وأنها كانت تدخن في بداية حياتها كثيرا لكنها الآن أقلعت عن عادة التدخين بسبب الأولاد والمحافظة على صحتها.

أشهر الأكلات

وأوضحت أنها تعشق عمل المكرونة الباشاميل، وتحب أيضا عمل صواني الفراخ في الفرن إلى جانب البيتزا، مؤكدة أنها تحب الطعام المنزلي، مشيرة إلى أنها تعلمت الطهو أثناء وجودها في إنجلترا، وهي صغيرة بسبب عمل والدها كطبيب، وعن الأًصوات التي تحبها أوضحت أنها تعشق أصالة وأنغام وأحمد عدوية، وعن الألوان التي تحبها أوضحت أنها تحب الأسود والوردي، وقالت إنها تتمنى الصحة والستر لأسرتها ولكل صديق وكل أقربها ولكل مصري محبّ لوطنه.

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