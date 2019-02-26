هند صبري تعيش حالة من النشاط السينمائي وتغيب عن رمضان المقبل

تعيش الفنانة التونسية هند صبري حالة من النشاط السينمائي بعدما قررت غيابها عن السباق الرمضاني المقبل , حيث تنتظر هند عرض فيلمها الجديد الجزء الثاني من "الكنز " المقرر طرحة بدور العرض السينمائية خلال شهر مارس المقبل بمصر والوطن العربي.

الفيلم هو التعاون الخامس بينها والمخرج الكبير شريف عرفة بعد الجزيرة بجزئية والجزء الأول من "الكنز ١ وظهورها كضيفة شرف في فيلمه الممر.

يشار إلي أن فيلم "الكنز" تأليف عبد الرحيم كمال ويشارك هند في بطولته كل من النجوم محمد سعد ومحمد رمضان وروبي وأحمد رزق وروبي وأحمد حاتم وأحمد مالك وعدد كبير من النجوم .

وكان جزءه الأول قد عرض منذ عامين وحقق نجاحا كبيرا نقديا وجماهيريا وقت عرضه.

وعلى صعيد أخر انتهت هند من تصوير دورها كضيفة شرف في فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة مع النجوم احمد عز واياد نصار وعدد كبير من النجوم وتنتجه شركة الماسة.

و تواصل تصوير هند تصوير مشاهدها خلال أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" ٢ مع المخرج مروان حامد ويشاركها بطولته النجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم. وتنتجه شركة سينرجي فيلمز.

وكما تنتظرعرض فيلمها التونسي نورا تحلم مع المخرجة هند بن جمعة والفنانين لطفي العبدلي وحكيم بن مسعود وايمان الشريف وإنتاج شركة بروباجندا.

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