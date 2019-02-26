شكرا لقرائتكم خبر عن الإكس الصاحب.. نجوم احتفظوا بصداقتهم لطليقاتهم بعد الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من فناني هوليود يرتبطون وينفصلون ولكن نجد القليل منهم فقط الذين ما زالوا على علاقة جيدة ببعضهم البعض وذلك بسبب احترامهم لعلاقة الحب التى كانوا يتبادلونها، أو بسبب وجود أطفال بينهم، لذلك تعرف على فناني هوليود الذين ما زالوا أصدقاء بعد الانفصال، وذلك كما جاء بموقع instyle



جوينيث بالترو وكريس مارتن

1.جوينيث بالترو وكريس مارتن:

بعد انفصال نجمة هوليود العالمية جوينيث بالترو عن زوجها كريس مارتن، وذلك فى عام 2014 ولكن حتى الآن فالثنائى يحترمان العلاقة التى كانت بينهم لفترة طويلة ويحترمان وجود أطفال بينهما، وهما على علاقة ود حتى الآن.



ليدى جاجا وتايلور كينى

2.ليدى جاجا وتايلور كينى:

انفصلت المطربة والممثلة الشهيرة ليدى جاجا عن حبيبها تايلور كينى ولكن بالرغم من هذا تقول دائماً جاجا إن كينى هو حبيب وصديق دام لوقت طويل، وانهما دائماً يتقابلان من وقت للآخر فى حالة من الرومانسية والحنين.



ديمى مور وبروس ويليس

3.ديمى مور وبروس ويليس:

قالت "رومر ويليس" ابنة النجمين ديمى مور وبروس ويليس فى إحدى الحوارات الصحفية إن أبويها مرتبطان كثيراً ببعضهما البعض، وأنهما دائماً يسعيان إلى التواجد سوياً فى المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد حتى لا يحدث انقسامات داخل العائلة.