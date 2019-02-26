شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور صبرى عبد المنعم فى مسلسل "قمر هادى" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان صبرى عبد المنعم شخصية والد النجم هانى سلامة فى مسلسل "قمر هادى"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، وفى الحلقات الأولى يتوفى بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال الأحداث، حيث يواصل هانى سلامة التصوير فى الديكورات المخصصة للعمل.

وفى السياق ذاته يكثف المخرج رؤوف عبد العزيز عدد ساعات التصوير خلال الفترة الحالية، من أجل سرعة الانتهاء من الحلقات الأولى من المسلسل بوقت كاف.

مسلسل "قمر هادى" يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة، كل من داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين وهادى الجيار وأشرف زكى وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، ثالث تعاون يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيا حققا نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية فى كل من بمسلسل "فوق السحاب"، و"طاقة نور".