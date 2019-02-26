شاهد… يمنية تزاول مهنة التمريض بقدميها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:32 صباحاً -

ممرضة يمنية من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتحدى إعاقتها لتخدم أبناء مدينتها إب جنوب العاصمة صنعاء.

الخدمات التي تقدمها غزال عارف المولودة من دون يدين لا تقتصر على المراكز الصحية بل شملت منزلها أيضا، حيث يتوافد عليها المرضى لتلقي مساعدتها الصحية.

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وتسعى الممرضة اليمنية من خلال تجربتها إلى تغيير الصورة النمطية عن الفتاة ذات الاحتياجات الخاصة في المناطق الريفية اليمنية.

غزال القادمة من إحدى قرى الريف في محافظة إب اليمنية تدربت على مهارات التمريض من خلال دورات تأهيلية تستهدف تدريب أبناء الأرياف على خدمات التمريض الأساسية بأحد مستشفيات مدينة إب وسط اليمن.

وتدرك غزال صعوبة أن تحصل على وظيفة بإحدى المستشفيات، لكنها تشعر بالسعادة لأنها باتت قادرة على خدمة من يحتاجون لمساعدتها.