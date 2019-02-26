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بالصور.. الفنانان أحمد مجدي وجيهان خليل في جولة سياحية بأسوان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمصر جولة سياحية للممثل المصري أحمد مجدي والممثلة المغربية جيهان خليل، وزار عدد كبير من ضيوف الدورة الـ3 من المهرجان السد العالي ومعبد فيلة.

وعبر الفنان أحمد مجدي عن سعادته بالجولة التي شاهد خلالها جزءا من الحضارة المصرية التي أبهرت العالم، ويأتي الآلاف لزيارتها من كل أنحاء العالم سنوياً.


وقالت الفنانة المغربية جيهان خليل إنها تشعر بالأمن والآمان في مصر، وأعربت عن سعادتها بالزيارة ومشاهدة الحضارة المصرية القديمة. f43d4387e2.jpg

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