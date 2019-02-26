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عاصى الحلانى ومحمد محسن يتعاونان مع محمد عبية فى أغنيات جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن محمد عبية إنه يتعاون مع المطرب عاصى الحلانى فى ألبومه الجديد بأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وتوزيع طونى سابا، الذى بدأ فى تحضيراته منذ فترة طويلة.

 

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وأضاف عبية لـ"الخليج 365" أنه يتعاون أيضا مع المطرب محمد محسن فى أغنية بألبومه جديد، ولم يكشف اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة لجمهوره، ومن المقرر أن يبدأ فى تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة.

 

يذكر أن عاصى الحلانى أحيا حفلا ناجحا فى مدينة بون الألمانية فى إطار الاحتفالات بأعياد الميلاد، والتى تحتفل بها الكنيسة الغربية يوم 25 ديسمبر من كل عام، وشهد الحفل حضورا كبيرا وتفاعلا من الجمهور مع أغانى نجمهم المفضل.

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