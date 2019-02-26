فيديو| انتصار: "لن أمنع ابنتي من تقديم أدوار تحتوي على قبلات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قالت الفنانة انتصار، إنها لن تتدخل في قرارات ابنتها، عندما تكبر وتقرر دخول مجال التمثيل وأداء مشاهد تحتوي على قبلات.
وأضاف خلال حوارها في برنامج "واحد مع الناس" على قناة النهار: "أكيد مش هتتباس في السن دي، لكن بقت ممثلة وعندها 25 سنة مثلًا مش هأحكم عليها في حياتها واختيارتها، وممكن تكون متجوزة، ده قرارها".
وتابعت: "وأنا في سن الـ25 كنت باخد قرارتي بنفسي، ولما قلت التصريح ده قبل كده، سابوا الحوار كله ومسكوا في الجملة دي، رغم إني قلت لو قررت تبقى ممثلة".
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