فيديو| روبرت داوني جونير مشيدًا برامي مالك: "من أهم الممثلين في جيله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر النجم الأمريكي العالمي، روبرت داوني جونير، فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر فيه برفقة النجم رامي مالك خلال أحد العروض الخاصة لفيلمه "Bohemian Rhapsody"، وأشاد روبرت بأداء رامي في أحداث الفيلم وسط تصفيق الحاضرين.

وظهر روبرت بالفيديو وهو يشيد بأداء رامي مالك بأحداث الفيلم وأنه أحد أهم المواهب التمثيلية في جيله، ونجاحه في الصعود منذ نجاحه الكبير بمسلسل (Mr. Robot) وصولاً لتجسيد شخصية المطرب البريطاني الراحل فريدي ميركوري، وأنه يستحق هذه الإشادة"، ليرد عليه رامي بعدها موضحًا أن تعليق روبرت هو أفضل تعليق سمعه بمسيرته الفنية".

ويتعاون روبرت داوني جونير لأول مرة مع رامي مالك بأحداث فيلم الكوميديا "The Voyage of Doctor Dolittle" وسط مشاركة نخبة من نجوم هوليوود، توم هولند، ريف فاينز، ايما تومبسون، مايكل شين، أوكتيفيا سبينسر، وسيلينا جوميز والمقرر طرحه تجاريًا في شهر يناير المقبل.