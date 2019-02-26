ميرنا وليد - بيروت - بعد انتهاء تعاقدها مع شركة نجوم ريكوردز وطرحها ألبومها الأخير "نساي" علمنا بأن الفنانة شيرين عبد الوهاب في مفاوضات حالية مع شركة روتانا التي تسعى الى ضمّها لتكون من نجوم الشركة التي نجحت في الاتفاق مع عمرو دياب وأنغام وتامر حسني.
وهناك مفاوضات أيضا مع الفنان محمد حماقي ،إلا ان شيرين لم تحسم موقفها بعد وأجّلت ردها الى حين استقرارها في الفترة المقبلة على أغنيات الألبوم الجديد.
ولا تزال شيرين تتلقى ردود أفعال ألبومها "نساي" والذي حقق نجاحاً كبيراً في الفترة الماضية.
وكانت شيرين قد طرحت مؤخرا فيديو كليب "حبة جنة" والذي ظهر فيه زوجها الفنان حسام حبيب الى جانبها، إلا انه حجب وجهه عن الكاميرا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هل تنضم شيرين لروتانا قريباً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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