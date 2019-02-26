خاص الفن- عبير شمس الدين تفضح العاملين في الوسط الفني وتكشف عن جدول أعمالها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية عبير شمس الدين لموقع "الفن" أن الوسط الفني لا يخلو من النفاق والخداع والكذب، مشيرة إلى أن العلاقات الخاصة والمصالح تغلب في كثير من الأحيان على المصلحة العامة.

وأضافت: "أن بعض العاملين في هذا الوسط يلجأون إلى طرق ملتوية بهدف الظهور والتفاخر، وكل شيء بات على المكشوف"، مبينة أنها بعيدة عن هذه الأجواء، وما يهمها تقديم عملها بإتقان ومسؤولية فقط.

من جهة أخرى، أكدت عبير أنها وقّعت عقدَ انضمامها إلى الجزء الرابع عشر من مسلسل "بقعة ضوء"، بالإضافة إلى مسلسل "كرسي الزعيم"، علماً أنها صورت سابقاً مشاهدها في مسلسل "​ناس من ورق​" كضيفة شرف، وشاركت في خماسية "​الذنب​" ضمن خماسيات مسلسل "​عن الهوى والجوى​"، وصورت عدة لوحات في مسلسل "​كونتاك​"، كما تستعد للمشاركة في المسلسل الكوميدي "​عيلة على الموضة​"، في وقت افتتحت فيه تصوير مشاهدها في مسلسل "الجوكر".