ميرنا وليد - بيروت - أشار الفنان عباس جعفر في حديث خاص إلى موقع "الفن" الى انه راضٍ حتى اليوم عن كل ما قدمه ويعتبر انه كان بالصدفة وهي صدفة غيرت حياته.
وأضاف :"أعلم أن هناك أناساً كثيرين يحبونني ولكن هنالك أناساً لا يحبوني وهذا طبيعي، فلا يمكن لاي شخص أن يرضي كل الناس".
عباس جعفر كان قد صرح لموقع "الفن" عن كيفية تلقيه ردود فعل نجاج فيلم "المهراجا" فقال :"كل من شاهد فيلم المهراجا أثنى على دوري، حاولت عدم تضخيم الأمور من ناحية النكات والضحك بل أن أكون على طبيعتي واشتغلت على نفسي خلال هذه السنة كثيراً وظهر ذلك في الفيلم وأتمنى الخير الى الأمام".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس جعفر للفن: الصدفة غيّرت حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.