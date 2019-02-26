عباس جعفر للفن: الصدفة غيّرت حياتي

ميرنا وليد - بيروت - أشار الفنان عباس جعفر في حديث خاص إلى موقع "الفن" الى انه راضٍ حتى اليوم عن كل ما قدمه ويعتبر انه كان بالصدفة وهي صدفة غيرت حياته.

وأضاف :"أعلم أن هناك أناساً كثيرين يحبونني ولكن هنالك أناساً لا يحبوني وهذا طبيعي، فلا يمكن لاي شخص أن يرضي كل الناس".

عباس جعفر كان قد صرح لموقع "الفن" عن كيفية تلقيه ردود فعل نجاج فيلم "المهراجا" فقال :"كل من شاهد فيلم المهراجا أثنى على دوري، حاولت عدم تضخيم الأمور من ناحية النكات والضحك بل أن أكون على طبيعتي واشتغلت على نفسي خلال هذه السنة كثيراً وظهر ذلك في الفيلم وأتمنى الخير الى الأمام".