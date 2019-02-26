خاص بالصور- آدم يشعل الأجواء في حفله ويغني جورج وسوف وشيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان آدم يوم أول من أمس في أحد الفنادق في عين منطقة عين سعادة، حيث أحيا حفلاً في المكان.

قدّم الحفل الاعلامي زاريه باريكيان الذي رحّب بالحضور.

وبدأ الحفل مع الفنانة ماريبيل معلوف حيث غنّت باللغتين العربية والإنكليزية، كـ "ثلاث دقات"، "يلا نرقص ونغني"، "perhaps” وغيرها، وتفاعل معها الجمهور.

لينتقل المسرح الى الفنان "آدم" الذي ما لبث أن دخل قاعة الحفل بأغنية "بنسى كل الدنيي" حتى قام الحضور عن مقاعدهم والتفّوا من حوله ليغنّوا معه.

قدّم آدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه كـ" عبالي اكتب غنية"، "خلص الدمع"، "خلصت الحكاية"، وأغنية "هذا أنا" الذي غنّاها الحضور عنه، كما قدّم أغنيته الجديدة "تعا" لأوّل مرّة على المسرح.

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وأعرب خلال الحفل عن سعادته بالغناء أمام هذا الكم من الحضور وقدم تحية خاصة للفنانة ألين خلف، والفنان رواد الذين تواجدا في الحفل، ليكمل بعدها الغناء.

آدم لم يغن أغانيه فقط، بل وغنّى لفنانين غيره، فقدّم"بص بقى" للفنانة شيرين عبد الوهاب، كما وأطرب الجمهور على أغنية "الحب الأوّلاني" للفنان جورج وسّوف ليختتم الحفل في ساعات الصباح الأولى مع أغنيته الشهيرة "إرجعلي يا حبيبي".

نشير بالذكر إلى أن الفنان آدم كان قد طرح منذ أقل من شهر أغنيته الجديدة بعنوان "تعا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" ومازال يحصد نجاحها.