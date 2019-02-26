أندريا بوتشيلي على موعد جديد مع أبو ظبي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يعود النجم العالمي أندريا بوتشيلي من جديد إلى العاصمة الاماراتية "ابو ظبي" ليُحيي أمسية بميدان "دو" في جزيرة ياس. وذلك في شهر أبريل المقبل. حيث سيُقدِّم المغني التوسكاني مزيجاً من الموسيقى الأوبرالية وأغنياته المشهورة، إضافةً لأغنيات جديدة من أول ألبوم قدّمه منذ 14 عاماً.
وفيما طُرِحت تذاكر الحفل الكترونياً مع التوقعات بنفاذها سريعاً، نُقِلَ عن "بوتشيلي تصريحاً بأنه عندما كان موسيقياً شاباً، اعتبر صوته هو الآلة الموسيقية المفضلة لديه، واختار أن يبدأ مسيرته كمغني تينور بعد نجاح أغنيته "Con Te Partirò" التي أثرت بالمستمعين في مختلف أنحاء العالم. وهو يعتبر أن أبرز محطاته المهنية الكبيرة، كان الغناء مع توني بينيت، ولوتشيانو بافاروتي، وبلاسيدو دومينغو، وسيلين ديون.
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