تامر حسني يؤدّي مناسك العمرة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حرص الفنان تامر حسني على تأدية مناسك العمرة برفقة شقيقه حسام وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية بعد انتهاء حفله الحاشد في جدة يوم الجمعة الماضية.

ونشر شقيقه حسام عبر حسابه على "انستغرام "صورةً لهما خلال زيارتهما الدينية وسط تفاعل المتابعين في التعليقات.

هذا وقدّم "حسني" وعداً للجمهور بحفله الثالث في السعودية، وتحديداً في الرياض مؤكداً على انها ستكون المفاجأة المقبلة بعد حفلين ناجحين في المملكة.

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