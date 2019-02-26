شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو وآل باتشينو فى أول تيزر لفيلم الجريمة The Irishman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس أول تيزر لفيلم الجريمة والدراما، والسيرة الذاتية The Irishman، المقرر طرخه خلال العام الجارى.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.

وأحداث الفيلم مستوحاة من حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف، ومن المقرر أن يقوم "Netflix" بإنتاج هذا العمل الذى ينتظره قطاع كبير من عشاق السينما بشتى أنحاء العالم، وقدمت "Netflix" ميزانية كبيرة لتقديم العمل بصورة ممتازة، حيث وصلت الميزانية إلى 100 مليون دولار .