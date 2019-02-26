شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزها بأوسكار أفضل ممثلة.. اعرف أوليفيا كولمان هتشيل الجائزة فين؟ ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة فرحة هستيرية على النجمة أوليفيا كولمان، بعد إعلان فوزها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها بفيلم The Favourite، المفاجأة والفرحة بالجائزة السينمائية الكبيرة أدخلت أوليفيا فى نوبة بكاء وضحك معًا أثناء كلمتها أمام النجوم المشاركين بالحفل، ولكن كما حصلت النجمة البريطانية على مفاجأة فوزها بالأوسكار، فاجأت هى الأخرى الجمهور والصحفيين بخطتها للمكان الخاص للاحتفاظ بتمثال الأوسكار.

الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، قالت للصحفيين، إن لديها بالفعل خطة لتحديد المكان الذى ستخزن فيه جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم The Favourite، وتابعت "فى السرير معى.. بينى وبين زوجى، إنه لا يعرف حتى الآن، ولكنه لا يمانع"، وذلك حسب ما نشره موقع "people".

ويذكر أن حفل الأوسكار، حضرها النجمة إيمى آدامز، التى حضرت على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار بصحبة زوجها، وحرصت على أن تطبع قبلة على شفتيه أمام عدسات المصورين، وهى القبلة الشهيرة التى أصبحت تميز إيمى وزوجها فى كل مناسبة يقفان فيها على السجادة الحمراء يحاولان التعبير عن مشاعر حبهما بقبلة أمام عدسات المصورين لتكون بذلك صاحبة أول قبلة على السجادة ولفت الأنتظار حضور النجوم العالمين جنيفر لوبيز وإيما ستون و جايسون موموا بطل فيلم اكوامان.











