أحمد عز: "ولاد رزق راجعين بقوة" (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
نشر الفنان أحمد عز صورة له من كواليس فيلم "ولاد رزق 2"، الذي يجري تصويره حاليًا، عبر حسابه على موقع "انستجرام".
وعلق عز على الصورة: "ولاد رزق راجعين وبقوة".
ويعيش عز حالة نشاط فنية على المستوى السينمائي، وطرح برومو فيلم "الممر" المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، كما يصور دوره في فيلم "ولاد رزق"، كما استنأف تصوير مشاهد في فيلم يونس، بعد توقف لمدة عام.
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