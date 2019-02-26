جواد ظريف يعلن استقالته عبر انستغرام ويعتذر عن التقصير!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 02:52 صباحاً -

أفادت وكالة رويترز للأنباء مساء الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تقدم باستقالته من منصبه. ونشر وزير الخارجية الإيراني تدوينة على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي أعلن فيها استقالته من منصبه. وقال ظريف في تدوينته: “ابارك لكم ميلاد سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (ع)، ويوم الام والمرأة، واشكر الشعب العزيز والشجاع الايراني والمسؤولين المحترمين خلال 67 شهرا”. واضاف ظريف: “أعرب عن شكري الجزيل للشعب الإيراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية.. أقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة”. View this post on Instagram A post shared by Javad Zarif (@jzarif_ir) on Feb 25, 2019 at 11:51am PST View this post on Instagram Advertisements f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram A post shared by Javad Zarif (@jzarif_ir) on Feb 25, 2019 at 11:51am PST on Feb 25, 2019 at 11:51am PST on Feb 25, 2019 at 11:51am PST

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