فضائح مايكل جاكسون تتوالى.. طبيبه الخاص يكشف سر خطير.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد إعلان ورثة المطرب والنجم الأمريكي الأشهر مايكل جاكسون، أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدى أمام القنوات والأفراد الذين يتهمون ملك البوب الراحل بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وفي أول رد فعل منهم قام ورثة مايكل جاكسون، برفع دعوى قضائية على قناة “إتش بي أو”، لإذاعتها لفيلم يتهم النجم العالمي بالاعتداء جنسيا على طفلين.

ظهرت فضائح جديدة مدويه تؤكد تخص ملك البوب الراحل، وكان أخرها أن زعم كونراد موراي، طبيب مايكل جاكسون، أن المطرب العالمي تعرض للاغتصاب في مرحلة الطفولة.

وفي كتاب الطبيب الجديد” تفاصيل قاتمة عارية من حياة ملك البوب”، يقول الطبيب إن مايكل أخبره بأنه “ضحية اعتداء جنسي”، موضحا أن جاكسون أخفى هذا السر دون أن يحدد من اعتدى عليه.

وقال نجم البوب الراحل : يتحدث الجميع عن حقيقة تعرضي للضرب من قبل والدي، وكيف قيل لي بأنني قبيح. أوافق على أن كل هذا يحدث للأطفال، ولكنهم لا يتعرضون للاعتداء الجنسي، وذلك وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

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وكشف الطبيب الذي سجن لمدة أربع سنوات بتهمة القتل غير العمد لمايكل جاكسون، عن أنهم كانوا يتبعون إجراءات غريبة قبل نوم النجم، “لمنعه من تلطيخ سريره”، كما كشف عن تناول مايكل جاكسون أدوية لتقليص حجم البروستاتا لمساعدته على التبول بسهولة أكبر، ولكن معاناته من سلس البول استمرت.

وأوضح موراي أن مايكل تناول جرعة الدواء التي قتلته بنفسه، حيث انتظر مغادرته للغرفة، وحقن نفسه بالدواء أسفل ركبته.

والجدير بالذكر أن خادمة النجم الراحل، السابقة، كانت قدمت وصفًا مفصلًا لما شاهدته بين ملك البوب والأولاد الذين استضافهم في مزرعته نيفرلاند.

أدريان مكمانوس، التي كانت في يوم من الأيام موظفة موثوقة في النجم العالمي الراحل، قالت إنه خلال فترة ولايتها، شاهدت مايكل جاكسون مغرمًا بتقبيل الفتيان، والتحرش بهم وغير ذلك من السلوكيات غير المقبولة.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، كانت مكمانوس، قد بدأت العمل في مزرعة مايكل جاكسون نيفرلاند في العام 1990، وبعد ثلاثة أشهر تم تثبيتها لتنظيف جناحه الخاص.

وأوضحت الخادمة أنها رأت جاكسون وهو يقبل ويلاطف الأولاد الصغار الذين زاروا المنزل لأول مرة، من نافذة غرفة نومة.