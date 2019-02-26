شخصية «شاذ» منحت رامي مالك جائزة الأوسكار 2019

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اختتمت هوليوود فجر الإثنين 25 فبراير، أكبر حدث سينمائي في العالم، وهو توزيع جوائز الأوسكار في دورته رقم 91 لعام 2019.

وكانت قاعة مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس، قد احتضنت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الحالية.

وكان لكل من فيلم ROMA وفيلم The Favourite، نصيب الأسد من ترشيحات هذا العام بتلقيهما لعشرة ترشيحات لكل منهما لجوائز مثل أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة في دور رئيسي.

وتلقى النجم رامي مالك ثناء كبير من رواد مواقع التواصل الذين تابعوا الحفل، بعد ما قاله في خطابه المؤثر وإبرازه لأصوله المصرية وقوله أنه فخور بكونه ابن لمهاجر مصري مما يعتبر دعما منه لجميع المهاجرين من جنسيات أخرى.

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ومما لا يعرفه عدد كبير ممن تابعوا حفل جوائز الأوسكار، طبيعة الدور الذي حصد رامي مالك عنه جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، حيث جسد شخصية المغني البريطاني الأصل فريدي ميركري المغني الرئيسي لفرقة كوين، والذي عرف عنه ميوله الجنسية المغايرة، وحقيقة أنه شاذ جنسيا، وهو ما برزه دور رامي بالفيلم.

ووجه رامي رسالة حب لصديقته لوسي بوينتون خلال تلقيه لجائزة الأوسكار، حيث قال لها أنها حجر أساس فيلمه الذي تشاركه في بطولته، كما قال لها أنها نجحت في خطف قلبه أيضا ووجه لها الشكر على دعمها له.

كما تداول عدد من كبير من رواد مواقع التواصل لقطات من تهنئة والدة النجم المصري رامي مالك له، حيث ظهرت وهي تبادله القبلات تهنئة له على حصده لأحد أهم جوائز الأوسكار لهذا العام، وتتويجه كأفضل ممثل في دور رئيسي.

وشهد الحفل لهذا العام غياب مقدم رئيسي له، وهو الأمر الذي لم يحدث من نحو 30 عام.