عزاء الفنان مصطفى الشامي بحضور عدد من الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت هبة بدر عزاء زوجها الفنان الراحل مصطفى الشامي بمسجد الصديق في مساكن شيراتون بمصر الجديدة.

وكان من بين الحضور الفنان مجدي فكري والفنان علاء زينهم، كما حضر الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وتلقى العزاء أيضا أبناء الفنان الراحل مهاب وميرنا الشامي.

توفى الفنان مصطفى الشامى، أمس السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وتوفى عن عمر ناهز 75 عاما، بعد دخوله فى غيبوبة لعدة أيام.

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الفنان المصري من اهم اعماله الفنية مسلسل «إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان » عام 2009، والذي قام ببطولته الفنان أشرف عبدالباقي.

مصطفى الشامي فنان مصري من مواليد عام 1944، شارك في عدة أدوار صغيرة ومنها: «مقعد بجوار الشيطان، أزواج طائشون، أمهات في المنفى».

ومن أعماله في الدراما: «ضد التيار، متى تبتسم الدموع، مأمون وشركاه، قضاء عظماء»، وغيرها.