رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يمر نجل الفنانة المصرية أيتن عامر بوعكة صحية شديدة، ولم تذكر العائلة أي تفاصيل عن مرضه مكتفين بطلب الدعاء.
الفنانة وفاء عامر كتبت عبر حسابها على موقع «فيس بوك»: «يارب اشفي وعافي كل موجوع يا الله يا الله حبيبي يا يوسف ادعوله».
وكان مدير التصوير محمد عز العرب زوج آيتن عامر، أكد من خلال صفحته بفيسبوك نقل طفله الذي لم يتجاوز الخمسة شهور لأحد المستشفيات وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل.
وكانت أيتن عامر، قد أخفت خبر حملها طوال أشهر الحمل، ولم تكشف عنه سوى بعد إنجابها لطفلها البالغ من العمر خمسة أشهر الآن، وعللت ذلك بأنها تعرضت لمشاكل كثيرة في حملها الأول.
من ناحية أخرى تشارك أيتن عامر، حاليًا تصوير مشاهد دورها في مسلسل «ابن أصول»، مع حمادة هلال، ورانيا منصور،و محمد نجاتي، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وكريم أبو زيد، وحمزة العيلي، ووفاء سالم.
وفاء عامر تخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري، والذي تقدم أولى بطولاتها الدرامية في شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة أيتن عامر تطلب الدعاء لطفلها بعد دخوله المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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