نجلاء بدر تكشف تفاصيل الأزمة النفسية التي عاشتها بسبب إصابتها بمرض خطير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية نجلاء بدر، عن الأزمة النفسية التي عاشتها خلال الفترة الماضية، وكذلك سبب رفضها المشاركة في مسلسل «قيد عائلي».

نجلاء بدر، قالت في تصريحات صحفية، إنها عشت الفترة الماضية في أزمة نفسية وحالة من القلق والارتباك بعد أن خضعت لبعض الفحوصات الطبية في مصر، وتضاربت نتائجها حول إصابتها بمرض خطير لم تكشف نجلاء عن تفاصيله.

وأضافت، عندما ظهرت نتيجة هذه الفحوصات شعرت بأن بها تضارب في نتائجها وقررت السفر للخارج من أجل الاطمئنان على صحتها ولكن بعد أن خضعت للفحوصات بإحدى الدول الأوروبية وجدت أن صحتها جيدة ولا تعاني من أي مشاكل.

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وتابعت: مررت بظروف نفسية صعبة طوال تلك الفترة، جعلتني اعتذر عن المشاركة بمسلسل قيد عائلي وليس الأجر، كما زعمت بعض المواقع والآن أنا مشغولة بتصوير مشاهدي بمسلسل أبو جبل والذي أخوض من خلاله سباق الدراما الرمضاني المقبل وأتعاون فيه مع مصطفى شعبان.

الفنانة المصرية بدأت تصوير «شبر مية»، وهو من بطولة آسر ياسين، ومراد مكرم وسارة نخلة، وأخرين، وهو من إنتاج شركة سيل ميديا للمنتجة مها سليم.

كما شاركت في عدة أعمال فنية هامة، ونافست في رمضان الماضي من خلال مسلسل «أمر واقع» مع كريم فهمي، نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، دينا فؤاد، لطفي لبيب ومحمد عادل.

نجلاء بدر بدأت حياتها المهنية من خلال مسلسل «النوة»، ثم بدأت عملها كمذيعة، وحققت نجاحا كبيرا في هذا المجال، ولكنها ما لبثت أن اقتحمت مجال التمثيل، وقدمت عدد من الأعمال ومنها: «حكاية حياة، طرف تالت، الزوجة الثانية، على كف عفريت، حكاية حياة، قلوب»، وغيرها.