- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
كشفت الفنانة الأردنية عريب حمدان لأول مرة عن وجود صلة قرابة تجمعها بالفنانات مي سليم وميس حمدان ودانا حمدان.
الفنانة الأردنية أكدت، خلال استضافتها في برنامج ” atk”، أن مي وميس ودانا بنات عمها، إلا أنها لم تقابلهن ولا مرة في حياتها.
عريب كشفت عن سبب القطيعة بينها وبينهن، حيث قالت إنه لا يوج أي خلاف بينها وبينهن، لكنه كان يوج خلاف قديم بين والدها ووالدهن تسبب في افتراقهما، وأنها لم تلتقى بهن منذ أن كانت صغيرة.
وأضافت أنها تعرفت عليهن من خلال الفن، ولكنها ليس لديها أرقام هواتفهن، لافتة إلى أنه متابعة لصفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعثت برسالة لميس حمدان من قبل عبر مواقع التواص لكنها لم ترد عليها.
الفنانة الأردنية شددت على أنها لا تشعر بأي ضغينة تجاههن، وأنهن سيظلن بنات عمها، مؤكدة أنها اشتاقت لهن كثيرا.
وعريب حمدان مغنية أردنية تعيش في الإمارات، وقد تميّزت بأداء اللون الخليجي الإماراتي وحققت نجاحا باهرا، ومن أغانيها: “حمام الروح”، و”تحول برشلوني”.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة الأردنية عريب حمدان تكشف لأول مرة صلة قرابة تجمعها بمي سليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.