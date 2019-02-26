هبة الدري تحتفل بالعيد الوطني للكويت مع زوجها وأولادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري بالعيد الوطني للكويت مع زوجها الفنان الكويتي نواف العلي وابنيهما “بدر” و”فهد”.

هبة ظهرت مع زوجها وابنيها وهما يرتدون تيشيرتات باللون الأحمر كتب عليها “كويت”، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

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الفنانة أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “كل عام والكويت الحبيبه بخير والله يدوم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام في ظل أبونا حضرة صاحب السمو امير البلاد امير الانسانيه امير السلام .. كل عام وانتي اجمل واغلى بلد”.

والعيد الوطني الكويتي هو ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، ويحتفل به في 25 فبراير من كل عام.

يذكر أن الفنانة المصرية هبة الدري متزوجة من الفنان الكويتي نواف العلي منذ عدة سنوات ولديها طفلين منه هما “بدر” خمس سنوات، و”فهد” والذي يبلغ من العمر عام وعدة أشهر.