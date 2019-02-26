لطيفة تستضيف النجمات بموسم برنامجها الجديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تستعد الفنانة التونسية لطيفة لتقديم موسم جديد من برنامجها "حكايات لطيفة" الذي انطلق عرضه مع بداية الشهر الجاري بشكل ٍ جديد على أن يتحدد موعد تصويره لاحقاً، مع أرجحية العمل عليه في الخريف المقبل. علماً أن الشركة المنتجة للموسم الأول تلقت ردود فعل ايجابية من المعلنين على هذه التجربة بالرغم من الانتقادات الجماهيرية الموجودة في التعليقات على البرنامج.

إلا أن البارز في هذا الخبر هو اتخاذها القرار بتقديم الموسم الثاني مع نجمات الطرب في الوطن العربي، بعدما استضافت النجوم فقط بالموسم الأول منه، وقدمت معهم دويتوهات غنائية.

من جهةٍ أخرى، تعثر مشروعها الدرامي لشهر رمضان المقبل، لأسبابٍ انتاجية. فيما تدرس حالياً إمكانية تصوير أغنيات من ألبومها الأخير بعنوان "فريش"، لتُطل بها على الشاشات خلال الفترة المقبلة.