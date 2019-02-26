شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غرامية من أنغام لزوجها الموزع أحمد إبراهيم "بحبك وأنت سندى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة أنغام عن سعادتها بزواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك كتابة رسالة شعرية رومانسية إليه.

وينشر ”الخليج 365”، برقية تهنئة نجمة الغناء أنغام لزوجها الجديد الموزع أحمد إبراهيم، فى أول عيد ميلاد له، وهى زوجته، والتى جاء نصها كالتالى :" كل سنة وانت غالى وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبى وحب عمرى يا أحمد، وكل سنة وانت سندى، أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله".. بحبك إمضاء أنغام.

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وكان" الخليج 365"، قد انفرد بخبر زواج النجمة أنغام من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، الذى تعاون معها فى ألبومها الجديد، والذى يحمل عنوان "حالة خاصة جدا" وتم طرحه منذ أيام قليلة، حيث وزع لها 6 أغانى فى هذا الألبوم.

وكشفت مصادر مقربة من نجمة الغناء أنغام ومن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أن الزواج تم خلال الأسابيع الماضية، وسافر الاثنان بعدها السعودية لأداء العمرة، ثم سافرا بعدها لقضاء شهر العسل فى باريس يوم 19 يناير الماضى فى نفس يوم عيد ميلادها.