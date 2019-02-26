فيديو| انتصار لمحمد رمضان: "اقفل بوقك شوية.. انت مش نمبر وان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
وجهت الفنانة انتصار، رسالة إلى زميلها محمد رمضان بعدم التحدث عن حياته الشخصية، وقالت: "يقفل بوقه شوية، هو مش نمبر وان".
وقالت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه عمرو الليثي على قناة النهار: "الأغاني بتاعته حلوة، وبيحاول يعمل فيها شغل كويس، بيسلي نفسه في أوقات الفراغ".
وأضاف: "لكن نمبر وان هو عادل إمام، فضل على القمة 40 سنة، وحتى معروف عالميًا، وسمير غانم في المسرح، وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز في السينما نمبر وان".
وتابعت: "تامر حسني نمبر وان كمطرب اشتغل سينما، وعمرو دياب نمبر وان كمطرب يعرف يحتل المكانة دي لمدة 30 سنة".
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