صورة| أنغام تؤكد زواجها من أحمد إبراهيم بخطاب رومانسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

نشرت الفنانة أنغام صورة من معايدة بخط يدها لزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

وكتبت أنغام: "أول مرة أكون سعيدة إن في حد سمح لنفسه يسرق شيء خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصة إني أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلنا وبالمرة أكتب الكلام مره تانيه بخط حلو عشان انا خطي وحش أوي، واليوم ده كان من أحلي أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢/٩".

وتابعت: "وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد حاله خاصه جدا، كل سنه وانت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنه وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش أخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مره تانية".

وكانت عدة مصادر مقربة من أنغام وأحمد إبراهيم قد أكدوا لـ"الخليج 365" زواجهما، فيما رفعت ياسمين عيسى، زوجة الموزع الأولى، قبل عدة أيام دعوى طلاق للضرر.

