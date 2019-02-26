النشرة الفنية| إصابة حماقي وعزاء مصطفى الشامي والقائمة الكاملة للأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - ضياء مصطفى: نشر موقع الخليج 365 عددًا من الأخبار الفنية، أمس الإثنين، منها القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار وإصابة محمد حماقي وعزاء مصطفى الشامي ومايوه ابنة عمرو دياب وتفاصيل حفل محمد منير.

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