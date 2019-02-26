زهرة العلا إشتهرت بأدوارها الثانية وليلى مراد أثّرت في شخصيتها الفنية.. وتزوّجت 4 مراتموجز الفن:...

ميرنا وليد - بيروت - زهرة العلا من جميلات السينما المصرية لقبت بهنادي بعد دورها في فيلم "دعاء الكروان"، وهي الشخصية التي اشتهرت بها طوال حياتها، ولم تعتمد زهرة العلا على جمالها الذي تمتعت به بل تألقت في السينما بالشخصيات المختلفة التي قدمتها وتنوعت بين الرومانسية والدراما والكوميديا أيضاً، فزهرة العلا هي واحدة من نجمات الزمن الجميل.

عشقت الفن بسبب أفلام ليلى مراد

ولدت زهرة العلا محمد بكير رسمي في العاشر من حزيران/يونيو عام 1934 في حي محرم بك بمحافظة الاسكندرية، وهي الرابعة من حيث الترتيب بين 5 شقيقات وأخ، وقد انتقلت مع أسرتها إلى مدينة المحلة الكبرى ثم إلى القاهرة، وذلك بسبب ظروف عمل والدها .

وقد بدأ حب زهرة العلا للسينما وهي طفلة فكانت تحب أفلام ليلى مراد وكانت أمنيتها أن تقابلها وتعلقت وقتها بالفن كثيراً، وبدأت موهبتها تظهر منذ الطفولة فاشتركت في فريق التمثيل وهي في المدرسة بل تولت وقتها مسؤولية الإخراج أيضاً، وحصلت بالأعمال التي قدمتها على المركز الأول منافسةً العديد من المدارس الأخرى.

وساهم والدها في تكوين شخصيتها وتنمية موهبتها منذ كانت صغيرة فقدمها لصديقه الفنان الكبير يوسف وهبي وهي في عمر ال13 عاماً، لكن وهبي رفض الأمر بسبب صغر سنها وفي المرة الثانية بكت كثيراً، وفي هذه الأثناء كانت تحضر عرض مسرحية "الملك لير" لزكي طليمات لكن العرض توقف بسبب غارة حربية فتعجبت من خروج الجمهور وقالت بصوت عالٍ "أنتوا وقفتوا تمثيل ليه يلا مثلوا"، فلفتت انتباه زكي طليمات الذي طلب منها ان تقدم مشهداً أمامه وعلى الفور أُعجب بموهبتها، فقالت عنه بأنه أول من شجعها على التمثيل. وعندما ذهبت للمرة الثانية إلى يوسف وهبي شاركت في فرقته الخاصة، كما شاركت أيضاً في فرقة زكي طليمات وحرصت أن تثقل موهبتها بالتعليم ودرست بمعهد الفنون المسرحية والذي تخرجت منه عام 1954 ، ويقال بأنها قامت بتزوير شهادة ميلادها حيث كان المعهد لا يقبل أحد أقل من 16 عاماً.

وهي في المعهد في السنة الأولى رشحت لعمل سينمائي وأصر المخرج وقتها أن تقصَّ شعرها حيث كانت موضة عالمية ورحبت بالأمر مما جعل خطيبها في هذه الفترة ينفصل عنها لرفضه الشعر القصير وبالرغم من تضحيتها بالخطوبة والزواج فالعمل لم يكتمل وقتها.

البداية مع عزيزة أمير ومشوار فني لأكثر من 50 عاماً وهنادي أشهر أدوارها

الفنانة عزيزة أمير أول من قدمها للشاشة وكانت بدايتها من خلال فيلم "خدعني أبي"، وفي العام نفسه قدمت فيلم "أنا بنت ناس" لتتوالى بعدها أدوارها بين السينما والمسرح والدراما أيضاً، إلا أن دورها الأشهر كان هنادي في "دعاء الكروان" والذي قدمته مع فاتن حمامة.

أيضاً شاركت زهرة العلا مع عبد الحليم حافظ بطولة 3 أفلام، منها "الوسادة الخالية" و"موعد غرام" و"أيامنا الحلوة". وبالرغم من شهرتها بالأدوار الثانية لأكثر من 120 عملاً لكنها قدمت البطولة الأولى في أفلام مثل "سر طاقية الإخفاء" و"إسماعيل ياسين في الأسطول" و"ملك البترول".

ومن أعمالها أيضاً "رد قلبي" و"جميلة بو حريد" و"في بيتنا رجل" و"طريق السعادة" و"أنا الحب" و"الرباط المقدس"، وكانت أقرب الشخصيات التي قدمتها إلى قلبها هي في فيلم "الليالي الدافئة" الذي جسدت خلاله شخصية شقيقة عماد حمدي وشاركت في بطولة الفيلم صباح، و"المرأة المجهولة" و"أنا وبناتي".

وفي المسرح شاركت يوسف وهبي مسرحية " أولاد الفقراء"، كما قدمت مع فؤاد المهندس وشويكار مسرحية "حواء الساعة 12" وقدمت مسرحية إذاعية بعنوان "أربع مواقف مجنونة".

وقدمت حوالي 50 مسلسلاً تلفزيونياً أشهرها "الزوجة أول من يعلم" و"رحلة أبو العلا البشري" وقدمت مع محمود مرسي مسلسل "راحلة" ومسلسلات دينية منها "القضاء في الإسلام" وكان آخر أعمالها "أرض أرض" عام 1991.

Advertisements

إعتزالها التمثيل

إعتزلت زهرة العلا التمثيل، بعد أن أدت مناسك الحج وقررت وقتها أن تتفرغ للدين والإمتناع عن الظهور في وسائل الإعلام، حيث كانت "بيتوتية" تميل للجلوس في المنزل وكان عدد من الممثلات يحرصن على السؤال عنها منهم شادية ونجلاء فتحي وهند رستم، حيث كانت زهرة العلا على علاقة جيدة بزميلاتها.

جوائز وتكريمات

نالت زهرة العلا العديد من التكريمات خلال مشوارها الفني ففي عام 2001 كرمت من مهرجان جمعية الفيلم وتم تكريمها من المركز الكاثوليكي عام 2010 ، في عيد الأم ونظراً لظروفها الصحية لم تتمكن من الحضور وقد تم تكريمها في منزلها وسلمها درع التكريم الأب بطرس دانيال ،وكرمت أيضاً في مهرجان الإسكندرية عام 2011.

تزوجت زهرة العلا 4 مرات ورفضت احتراف ابنتها للتمثيل

تزوجت زهرة العلا وهي صغيرة مرتين من عائلتها وكان الزواج في المرتين ينتهي بالطلاق السريع لرفض الزوج انشغالها بالفن، حتى تعرفت على صلاح ذو الفقار عند تصوير فيلم "رد قلبي" وتزوجا في نهاية التصوير ليتم الإنفصال بعدها بعام، أما الزواج الذي استمر لأكثر من 45 عاماً فكان زواجها الرابع والاخير من المخرج المعروف حسن الصيفي الذي أنجبت منه ابنتيها أمل والتي تزوجت من شقيق إلهام شاهين، ومنال التي تزوجت أشرف مصيلحي وقد احترفت الإخراج مثل والدها، بالرغم من أن زهرة العلا في لقاء لها في أحد البرامج قالت إنها لا تحب أن تحترف ابنتها التمثيل كي لا تعاني وتتعب مثلها.

والعائلة الفنية لزهرة العلا اكتملت بزواج شقيقتها من الممثل سعيد عبد الغني، فهي خالة الممثل أحمد سعيد عبد الغني.

رُشّحت غادة عادل لتقديم قصة حياتها

تمنت الفنانة زهرة العلا أن يكون هناك عمل فني عن قصة حياتها، ورشحت الفنانة غادة عادل لتقوم بشخصيتها وكانت ابنتها المخرجة منال الصيفي كشفت عن وجود عمل بالفعل لكن لم يبدأ تنفيذه حتى الآن.

وفاة بعد صراع مع المرض

في 18 كانون الأول/ديسمبر عام 2013 توفيت زهرة العلا عن عمر يناهز 79 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض الشديد حيث أصيبت في آخر أيامها بالشلل الذي ألزمها الفراش، وقد رفضت العلاج على نفقة الدولة وأصرت أن يتم علاجها على حسابها.