موجز الفن: الحكم بالسجن المؤبد على ممثل مصري وهكذا ستطل نادين نسيب نجيم في "خمسة ونص"

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية قراء موقع الخليج 365 يختارون شيرين عبد الوهاب أجمل صوت في الإستفتاء الأسبوعي إستفتاء الفن: إختاروا أجمل صوت فنانة لبنانية حليمة بولند على الثلج بـ "شورت" قصير- بالصور خاص الفن- سلمى المصري: الأجور معيبة جداً! شاهدوا كيف سيكون "لوك" نادين نسيب نجيم في "خمسة ونص".. بالصورة الحكم بالسجن المؤبد على ممثل مصري إليكم القائمة الكاملة للفائزين بالأوسكار: فيلم "Green Book" رامي مالك وأوليفيا كولمان الأبرز المزيد المزيد

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