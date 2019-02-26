إلى سامي كلارك .. كان يجب أن تبقى وفياً لـ الياس الرحباني

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل ومقدم البرامج هشام حداد والشابة أمال طالب في برنامجه "لهون وبس" عن برامج الكرتون، وإستقبل حداد الفنان سامي كلارك الذي غنى أغنية برنامج الكرتون الشهير "غراندايزر" ، وكان حديث عن هذه الأغنية، وحديث فني مع الفنان سامي كلارك، حيث تم ذكر أغنيات كثيرة مشهورة لـ كلارك، وأغنية "موري موري" التي حصدت جائزة عالمية، وهي من أعمال الفنان الكبير الياس الرحباني الذي لم يتم ذكره في الحلقة، رغم أن معظم أغنيات كلارك الضاربة تحمل توقيع الرحباني، ومنها "موري موري"، "قومي ت نرقص يا صبية".

كان يجب على الفنان سامي كلارك أن يستذكر الفنان الياس الرحباني رفيق نجاحاته، وكان يتوجب الأمر نفسه على فريق إعداد البرنامج، فالرحباني هو من صنع من كلارك ومن غيره نجوماً.

كم نتمنى أن يبقى الفنانون أوفياء للكبار الذين دعموا مسيرة فنانين كثيرين، وألا ننساهم حتى وإن كانوا غائبين عن الإطلالات الإعلامية.