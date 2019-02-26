جايمس آرثر نجم Xfactor عاش في هذه الدولة العربية وعانى من ادمانه على المخدرات

ميرنا وليد - بيروت - ولد جايمس أندرو آرثر في 2 آذار/مارس عام 1988، هو مغني ومؤلف أغاني. فاز في الموسم التاسع من برنامج The X factor عام 2012.

لا شك أن الجمهور عرفه بأغنية Impossible، التي حصدت نجاحاً كبيراً وقد باع أكثر من من 1.4 مليون نسخة في المملكة المتحدة وحدها، مما جعله نجماً في هوليوود وفي العالم.

في عام 2015، انتقل إلى العالم بشكل أوسع بعد أن وقّع عقداً مع شركة الإنتاج "تسجيلات كولومبيا " فأطلق بالتعاون معها ألبومه الثاني عام 2016 الذي حصد على نجاح كبير.

بداياته

ولد جايمس آرثر في ميدلسبره من أم إنكليزية وأب اسكتلندي، بدأ في كتابة الأغاني وتسجيلها عندما كان عمره 15 سنة كفنان منفرد، من دون انتاج يدعمه أو ممول. أنشأ العديد من الفرق الموسيقية، التي ساهمت كل منها في تنمية موهبته.

فرقته الأولى حملت اسم Moonlight Drive، وهي فرقة روك من خمسة أعضاء مع آرثر كفنان رئيسي، كانت الفرقة نشيطة في الفترة ما بين عامي 2005 و2008، وأصدر العديد من الأغنيات معها.

الفرقة الثانية حملت اسم Cue the Drama وهي فرقة روك مقرها في Marske، وكان يذهب جايمس آرثر إلى هناك ويغني معها، بينما كان لا زال عضواً في الفرقة الأولى.

Save Arcade هي فرقة الروك الثالثة، التي كان جايمس آرثر عضواً فيها كمغن وعازف غيتار، وفي عام 2009 أصدرت الفرقة مساراً من 3 أغنيات منفردة: "The Truth" ، "Echoes" و "I Un-Proudly Present".

الفرقة الرابعة Emerald Skye كانت من نوع البوب الهندي، وتم انشاؤها في آذار/مارس عام 2011 قبل أن تتفكك بعد مشاركة آرثر في برنامح The X factor، الذي غيّر مسار حياته وجعله كما هو عليه اليوم.

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حياته العائلية

كان والد جايمس آرثر ، نيل، سائق توصيل، ولكنه كان أيضاً دي جي وعازف آلة الـ drums لسنوات عديدة، في حين كانت والدته شيرلي مصممة أزياء وفي وقت لاحق أصبحت متمرسة في التسويق. إنفصل نيل وشيرلي عندما كان جايمس آرثر، يبلغ من العمر سنة واحدة. وبعد الطلاق لم يتحدثا لأكثر من 20 سنة، لكنهما اجتمعا مجدداً من أجل جايمس لدعمه في برنامج المواهب، الذي اشترك به، ولجايمس أربع شقيقات وأخ واحد.

ذهب جايمس آرثر لأول مرة إلى مدرسة إنجس فارم الابتدائية، وعندما أصبح في التاسعة من عمره، انتقل إلى البحرين للعيش مع والدته شيرلي وزوجها رونالد رافيرتي، حيث درس في المدرسة البريطانية المحلية هناك لمدة أربع سنوات. وبعدما انفصلت والدته عن زوجها عاد جايمس آرثر إلى المملكة المتحدة مع والدته شيرلي وأخواته سيان وياسمين، وكان يبلغ من العمر 14 سنة فقط. وبعد عودته، واصل دراسته في مدرسة ري هيلز في ريدكار.

كان جايمس آرثر رياضياً وقد دعم فريقي Middlesbrough و Rangers، وبعد أن ربح لقب أكس فاكتور تمت دعوته إلى البحرين، لتقديم عرض غنائي في المدرسة التي إرتادها.

جايمس آرثر يعترف بإدمانه على المخدرات

في أيلول/سبتمبر عام 2016 ، إعترف جايمس آرثر بمعاناته مع الإدمان على المخدرات ومرض القلق والإكتئاب، ليصبح بعدها سفيراً لجمعية الصحة العقلية البريطانية SANE، وذلك بعد أن تلقى العلاج اللازم له.

جايمس آرثر يزور لبنان في حفل إستثنائي

أحيا جايمس آرثر حفلاً ناجحاً ضمن مهرجانات صيف بيروت في حزيران/يونيو عام 2018، حضره آلاف الأشخاص من المناطق اللبنانية كافة، ووصف جايمس آرثر الحفل وكأنه حلم بالنسبة له، فلم يهدأ الجمهور لدقيقة واحدة وكان هذا الحفل من أنجح ما شهدته منطقة جونية، على صعيد الفنانين العالميين.