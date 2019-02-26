في مشهد صادم.. شاهدوا ثعبان أسود يأكل آخر على أرضية مطبخ

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 01:12 صباحاً -

تحاول الثعابين تناول أي شيء يمكنك تخيله، بما في ذلك بلع ثعبان آخر إذا وجدته وجبة شهية.

نشرت إحدى القنوات عبر موقع يوتيوب مقطع فيديو مروع لثعبان أسود يلتهم ثعبانا آخر أصغر على أرضية مطبخ في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وظهر الثعبان يستغرق نحو دقيقة و7 ثوان للانتهاء من بلع نصف الثعبان الطويل.

كشف صاحب المنزل أنه عثر على ثعبان ميت بينما كان في طريقه إلى المنزل وقرر حملة معه واصطحابه إلى حيوانه الأليف، وهو عبارة عن ثعبان أسود من نوع “Pipe” وقام بتربيته داخل منزله لعدة أشهر.

وقال إن هذا النوع من الثعابين مشهور بين محبي الثعابين للونها الجميل وكونها غير سامة على الإطلاق.