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كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 01:12 صباحاً -
أشعل النجمان برادلي كوبر وليدي غاغا مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائهما أغنية Shallow على مسرح جوائز الأوسكار لعام 2019 في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.
وأدت ليدي غاغا والممثل الأميركي برادلي كوبر أغنيتهما Shallow من فيلمها A Star Is Born بانسجام تام وصلت لأقصى مراحلها بينهما.
ولفتت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، حبيبة كوبر الانتباه، فكان الجميع يترقب ملامح وجهها إزاء ما يحدث أمامها وأمام أعين الآلاف، لكنها استقبلت الوضع بروح رياضية، فنشر أحد المستخدمين مقطع فيديو لحظة وقوفها على قدميها فور انتهاء العرض كدليل دعم لحبيبها.
كما التقطت عدسات المصورين صوراً لشايك تعانق غاغا فور عودة الأخيرة إلى مقعدها بعد إلقائها خطابًا مؤثرًا وصفت فيه برادلي بالصديق المقرَّب وأن لا توتر بينها وبين حبيبته، وذلك خلال تسلمها جائزة أفضل أغنية أصلية.
والجدير بالذكر أن علاقة كوبر وشايك لا تزال مستمرة منذ أربع سنوات، ولديهما طفلة تدعى “ليا دي سيني شايك كوبر”، تبلغ عامًا واحدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر برادلي كوبر يضع يده على صدر ليدي غاغا.. شاهدوا كيف كانت ردة فعل حبيبته إيرينا شايك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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