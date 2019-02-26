ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقها الراحل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ناهد السباعي، بعيد ميلاد قسمت ابنة شقيقها الراحل فريد المرشدي، ونشرت صور برفقتها من حفل عيد الميلاد عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وعلقت ناهد على الصور قائلة: “عيد ميلاد سعيد يابنة أخي الجميلة، أحبك أكثر مما يمكنك أن تتخيلي”.

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وقسمت هي ابنة الفنانة المصرية داليا البحيري، الوحيدة، والتي احتفلت بعيد ميلادها هذا العام بشكل مميز عن كل الأعوام.

من ناحية أخرى، تنتظر ناهد السباعي طرح فيلمها الجديد “اللعبة الأمريكاني”، وتعود به والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي لعالم الإنتاج بعد فترة غياب، تأليف مدحت السباعي، إخراج إيناس سيف، بطولة داليا البحيري، أحمد فهمي، شيماء سيف.

يذكر أن فريد المرشدي هو الأخ غير الشقيق لناهد السباعي من والدتها، وكان متزوجا من الفنانة سوسن بدر، وبعد انفصاله عنها تزوج من الفنانة داليا البحيري وأنجب منها طفلة ثم انفصل عنها، وقد لقي مصرعه عام 2014، إثر تعرضه لحادث سيارة على طريق السويس أثناء عودته إلى منزله بعد تصادم سيارته بإحدى الشاحنات.