بعد استضافته لـ «كايا».. هجوم شديد على عمرو الليثي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الإعلامي المصري عمرو الليثي وبرنامجه “آخر النهار” لحملة هجوم عنيفة من نشطاء مواقع التواصل، بمجرد إعلانه عن استضافته للشاب “كايا” الذي وصف بأنه صاحب أشهر قصة حب في مصر، وذلك في إحدى حلقات برنامجه.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا استضافة عمرو الليثي لـ “كايا” بأنه استخفاف بالجمهور واتهموا البرنامج بالاتجاه نحو التفاهة، وتقديم مثل هذه النماذج على إنهم إفراز طبيعي للمجتمع، معتبرين أن هذا يعد تشويه متعمد لصورة المصريين.

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ومن جانبه، أعلن عمرو الليثي تأجيل إذاعة حلقة “كايا” متحججا بطول الفترة الإخبارية ونقل وقائع مؤتمر القمة العربية الأوروبية المقام بشرم الشيخ، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: ” نظرا لطول الفتره الاخباريه واهتمام قناه النهار بنقل وقائع و فعاليات قمه شرم الشيخ تم تأجيل اذاعه حلقه اليوم من برنامج واحد من الناس عن نجوم السوشيال ميديا للأسبوع المقبل ان شاء الله”، وهو ما اعتبره الكثيرين رد فعل على الهجوم العنيف الذي تعرض له.

وكان “كايا وسارة” قد أشعلا مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة فيديوهات أعلنا فيها عن قصة حبهما ثم انفصالهما، وتعرضا للكثير من السخرية من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقتهما الغريبة في الكلام.