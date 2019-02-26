- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض الإعلامي المصري عمرو الليثي وبرنامجه “آخر النهار” لحملة هجوم عنيفة من نشطاء مواقع التواصل، بمجرد إعلانه عن استضافته للشاب “كايا” الذي وصف بأنه صاحب أشهر قصة حب في مصر، وذلك في إحدى حلقات برنامجه.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا استضافة عمرو الليثي لـ “كايا” بأنه استخفاف بالجمهور واتهموا البرنامج بالاتجاه نحو التفاهة، وتقديم مثل هذه النماذج على إنهم إفراز طبيعي للمجتمع، معتبرين أن هذا يعد تشويه متعمد لصورة المصريين.
ومن جانبه، أعلن عمرو الليثي تأجيل إذاعة حلقة “كايا” متحججا بطول الفترة الإخبارية ونقل وقائع مؤتمر القمة العربية الأوروبية المقام بشرم الشيخ، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: ” نظرا لطول الفتره الاخباريه واهتمام قناه النهار بنقل وقائع و فعاليات قمه شرم الشيخ تم تأجيل اذاعه حلقه اليوم من برنامج واحد من الناس عن نجوم السوشيال ميديا للأسبوع المقبل ان شاء الله”، وهو ما اعتبره الكثيرين رد فعل على الهجوم العنيف الذي تعرض له.
وكان “كايا وسارة” قد أشعلا مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة فيديوهات أعلنا فيها عن قصة حبهما ثم انفصالهما، وتعرضا للكثير من السخرية من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقتهما الغريبة في الكلام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استضافته لـ «كايا».. هجوم شديد على عمرو الليثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.