ليدي جاجا تهندم ملابس رامى مالك فى حفل الأوسكار.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، كانت رابطة عنقه غر مهندمة، وذلك قبل تتويجه، بجائزة أفضل ممثل فى أوسكار 2019، وكانت محط أنظار عدد من نجوم فى الحفل على السجادة الحمراء، حيث التقطت عدسات المصورين صور لثلاثة أشخاص يعدلون رابطة عنق مالك و يهتمون بأناقته و مظهره.

وكانت النجمة العالمية والفائزة بالأوسكار ليدي جاجا، قد تطوعت لتعدل رابطة عنق رامي مالك، وكانت هناك صورة أخرى لشقيقه سامي مالك، أيضا وهو يعدل بابيون شقيقه قبل إنطلاق الحفل.

وكان الفنان المصرى العالمى رامى مالك، قد توج فجر يوم الأثنين 25 فبراير، بجائزة أفضل ممثل فى أوسكار 2019، عن فيلم Bohemian Rhapsody، ووجه رامى مالك، خلال كلمته عقب تسلمه جائزة الأوسكار 2019، الشكر إلى والديه وكل من آمن به، وكذلك فريق العمل، واعتزازه بكونه من أصول مصرية.

وحظى الفيلم على إقبال كبير جداً بعد تتويج Rami malek بجائزة أفضل ممثل فى مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، والتى ساعدت الفيلم على الوصول لهذا الرقم والاقتراب من المليار الأول، بالرغم من أن تكلفة الفيلم تتراوح بين 50 : 55 مليون دولار.