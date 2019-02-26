هنادي الكندري تُصاب بكدمات في جسدها ووجهها بعد تعرّضها لحادث سير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت الفنانة الكويتية هنادي الكندري لحادث سير، نتج عنه إصابتها بالعديد من الكدمات في وجهها وجسدها، موضحةً أن هذا الحادث منعها من الاحتفال بعيد الاستقلال الكويتي.

وقالت الكندري عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "طبعًا أنا بصور هالفيديو عشان أريد أبرر موقفي.. يمكن اليوم ما أقدر أصور فيديوهات للتعبير عن وناستي وفرحتي بهاليوم".

وأضافت: "لكن بالأمس تعرضت لحادث ووجهي وجسمي كلهم كدمات.. واليوم رايحة المستشفى عشان أخد إبرة لإني أحس بألم شديد".

واختتمت حديثها، قائلةً: "بالأمانة المفروض اليوم يكون عندي تصوير لكن التصوير لغى بعد.. أول شي عشان المسيرة والزحمة في الشوارع فما هنعرف نرد لبيتنا.. وثاني شي أنا عندي كذا مشهد ومو هعرف أصور وأنا وجهي كله كدمات".

وكانت الفنانةُ الكويتيةُ هنادي الكندري هنّأت زوجَها بمناسبة عيد الحب من خلال إحضارها صندوقًا كبيرًا من الورود بداخله مجموعة أخرى من الهدايا.

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وظهرت هنادي في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر "سناب شات"، وهي تحمل صندوق الورد، قائلةً لزوجها: "ترى منا قاعدة أصور هذا البوكس حقك.. هابي فالنتين.. ترى الصندوق هذا مو ورد بس".

واستعرض زوجها الهدايا الموجودة داخل البوكس وهي عبارةٌ عن زجاجتين من العطر، معلقًا: "أنا في موقف مدري شنو أقول.. أنا أصلا ما احتفل بالفالنتين بس صدمتني.. هابي فالنتين".