نور عريضة بـ5 إطلالات تختصرُ أساسيات الأناقة في "ميلانو".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتظرت الفاشينيستا ومُدوّنة الموضة اللبنانية نور عريضة أسبوع ميلانو للموضة، لتُظهر كل ما لديها من أناقة وأنوثة في شوراع ميلانو.

واستغلّت عريضة إطلالات الشارع الـStreet Style التي ترافق أسبوع الموضة، وتألقت في خمس إطلالات بأجمل التصاميم، لتُثبت قدرتها على خلق اتجاهات متنوعة في عالم الموضة.

ونجحت الفاشينيستا اللبنانية في إبهار متابعيها وخطف انتباه عدسات الكاميرات بأناقتها، إذْ ارتدت الفستان الرمادي من دارين هاشم مزيّن بالمربعات بالأبيض، وآخر باللون الخردلي حمل توقيع ربيع كيروز، كما اعتمدت بدلة من ماكس مارا بالأسلوب الكلاسيكي العصري دون سترة من أسفل الجاكيت، ونسّقت معها بوت عاليًا باللون الأسود.

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كما تألقت ببنطلون الشارلستون مع سترة قصيرة "كروب توب" كشفت عن خصرها.

وتباهت في آخر إطلالاتها بهوت شورت بموضة الخصر العالي من مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي.