الدكتورة خلود تُطمئن متابعيها على صحتها بعد إنجاب توأميها.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنانُ الكويتي أمين متابعي زوجته الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، بمقطع فيديو عبر "سناب شات"، ظهرت خلاله وهي في غرفة الولادة، حيث طمأنت محبيها على صحتها في أول ظهور لها بعد إنجابها طفليها التوأمين.

وقال الفنان أمين في بداية المقطع موجهًا حديثه لزوجته الدكتورة خلود: "حمد الله على السلامة يا أجمل ما خلق ربي".

وواصل: "الحمد لله ربنا رزقني بيبيات، وربنا يحفظهم ويرزق كل محروم".

وداعب زوجته بسبب إنجابها توأمين قائلًا: "كنتي هتنجبي واحدة، الآن صرتي أم العيال"، وذلك وسط ابتسامات من الدكتورة خلود، التي ظهر على ملامحها آثار التعب من الولادة.

وأضاف: "من يومين ما نمت، لكن حاليًا أنا أسعد واحد في الدنيا"، وتابع: "أتمنى يطلعوا أولادي مثلك دكاترة يارب".

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وقالت الدكتورة خلود لزوجها: "مبروك على البيبيات الحلوين"، وفي رسالة لجمهورها قالت: "أشكركم على دعواتكم ووقفتكم معي، كل شيء كان سهلًا بفضل الله".

وأضافت: "كنت خائفة ألا يدخل معي زوجي لغرفة الولادة، لكنه دخل معي ووقف بجانبي، وكان لازم يدخل معي لأنني جبانة".

وكان أدمن حساب الدكتورة خلود، قد شارك متابعيها عبر تطبيق سناب شات بأول صورة لها فور ولادتها، والتي ظهرت فيها وهي ترقد على السرير، معلقًا: "حمدالله على سلامتج يالغالية".

يُذكر أن الدكتورة خلود شاركت متابعيها بمقطع فيديو لها عبر "سناب شات"، أثناء قيامها بتحضير حقيبة ملابس التوأمين التي ستأخذها معها إلى المستشفى.