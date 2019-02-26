شكرا لقرائتكم خبر عن سليم سحاب يكشف تفاصيل حفل ذكرى محمد عبد الوهاب بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المايسترو سليم سحاب أنه يستعد لقيادة أوركسترا حفل ذكرى الموسيقار محمد عبد الوهاب، والذي يحييه المطرب محمد الحلو، ومي فاروق، وريهام عبد الحكيم، وساره سحاب، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس 14 مارس المقبل.

وأشار سحاب لـ"الخليج 365" إلى أن برنامج الحفل سيكون مفاجأة ولن يتم الإعلان عنه، ووعد الجمهور بأن الحفل سيكون مختلفا وجديدا تماماً تحت اشراف رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر.

ونفدت تذاكر الحفل فى الأيام الماضية، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة من أوركسترا لأهم العازفين بمشاركة اوركسترا الشباب والرياضه الذي يدربه المايسترو للاحتراف.