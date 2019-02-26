شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الصدفة تجمع لبلبة بالمدير الفنى للمنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جمعت الصدفة بين الفنانة لبلبة والمدير الفنى لمنتخب مصر خافير أجيرى، حيث كان يتناول العشاء فى أحد المطاعم المطلة على النيل مع الكابتن أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب، اللذين شاهدا لبلبة تجلس أمامهما فابتسما لها ورحبا بوجودها، وهنا سأل المدير الفنى الكابتن أحمد ناجى قائلا: من تلك السيدة الجميلة فقال له إنها فنانة مصرية شهيرة اسمها لبلبة".

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بعدها توجه المدير الفنى لمنتخب مصر إلى لبلبة وتحدث معها مرحبا بها والتقط معها صورا تذكارية فقالت له الفنانة لبلبة: خلى بالك من منتخبنا وعايزين ناخد بطولة كأس الأمم القادمة، فوعدها أجيرى بالحصول على البطولة وفيما بعد الوصول لكأس العالم .

يذكر أن لبلبة قدمت من قبل فيلم سينمائى تناول عالم كرة القدم والأندية والمنتخبات، وهو فيلم "٤ ٢ ٤"، الذى شارك فى بطولته سمير غانم ويونس شلبى ونجاح الموجى وأحمد عدوية ووحيد سيف.