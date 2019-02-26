شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد إبراهيم يخطر زوجته الأولى على يد محضر بزواجه رسميا من أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئت ياسمين عيسى، زوجة الموزع أحمد إبراهيم، بإخطارها، اليوم الاثنين، بزواج زوجها من أنغام، وذلك فى جواب رسمى من المأذون، وتم إرساله على عنوان الاستوديو الذى تتشارك ملكيته مع زوجها أحمد إبراهيم، حيث إن أنغام وأحمد إبراهيم تزوجا سرا منذ فترة واضطرا لتسجيل زواجهما منذ أيام قليلة بأحد مكاتب الشهر العقارى، بعدما علمت وسائل الإعلام ثم الجمهور بهذه الزيجة.

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وعلم ”الخليج 365” أن هناك محاولات مستمرة يقوم بها الموزع أحمد إبراهيم مع زوجته ياسمين عيسى، كى تظل على ذمته مع استمرار النجمة أنغام كزوجة ثانية، لكن رفضت ياسمين تماما هذا الأمر، بل واستمرت فى دعوتها القضائية التى تقدمت بها منذ عدة أيام إلى أحد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالنزهة.

وتشتعل الأجواء هذه الأيام بين ياسمين عيسى وزوجها الموزع أحمد إبراهيم، بسبب رفضه الطلاق نهائيا، بينما تصر ياسمين على الانفصال لعدم قبولها بأن تصبح أنغام ضرتها.