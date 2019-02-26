شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الرابع من مسلسل If Loving You is Wrong يعود 19 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة OWN أن الموسم الرابع والجديد من مسلسل If Loving You is Wrong، كان من المقرر له أن يعود 27 فبراير، ولكن تم تأجيله ليبدأ في 19 مارس من الشهر المقبل.

وحسبما نشر موقع " tvseriesfinale "، فإن المسلسل يتعمق في حياة الجيران والأصدقاء الذين يقتربون من بعضهم البعض أكثر، وهم أليكس، كيلي، مارسي، إسبيرانزا وناتالي.

المسلسل من بطولة أماندا كلايتون، إدوينا فيندلي ديكرسون، هيثر هيمينز، زولاي هينو، و أبريل باركر- جونز، وغيرهم.