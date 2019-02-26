كيف تفاعل مستخدمو "تويتر" مع فعاليات الأوسكار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

سيطر حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ91، والذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها موقع التغريدات الشهير "تويتر".

وفي بيان صحفي، كشف "تويتر" كيف تفاعل رواده مع الحدث السينمائي الأبرز في العالم؟ وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

- النجم الأمريكي الصاعد رامي مالك والذي ولد لأبوين مصريين، تصدر مناقشات وتفاعلات المغردين خلال موسم الجوائز لهذا العام، ولم يكن موسم جوائز الأوسكار مختلفًا عن ذلك.

اللحظات الأكثر ذكرًا خلال الحفل:

1. Green Book يفوز بأوسكار أفضل .فيلم

2. تفوز Shallow بأفضل أغنية فى الأوسكار.

3. رامي مالك يفوز بجائزة "أوسكار أفضل ممثل رئيسي".

4. ليدي جاجا و برادلي كوبر يغنيان Shallow معا.

5. أوليفيا كولمان تفوز بأوسكار أفضل ممثلة.

المشاهير الأكثر ذكرًا خلال الحفل:

1. ليدي جاجا

2. برادلي كوبر

3. رامي مالك

4. ألفونسو كوارون

5. سبايك لي

الأفلام الأكثر ذكرًا خلال الحفل:

1. Bohemian Rhapsody

2. Roma

3. Green Book

4. Black Panther

5. A Star Is Born

المشاهير الأكثر ذكرًا على السجادة الحمراء:

1. ليدي جاجا

2. بيلي بورتر

3. ياليتزا أباريسيو

4. رامي مالك

5. آدم لامبرت

قبل الأوسكار

أكثر الأيام التي تم التغريد عن مالك فيها على تويتر منذ عرض الفيلم:

1. 7و8 يناير، بعد فوزه بجائزة الجولدن جلوب.

2. 27 و28 يناير، بعد فوزه بجائزة SAG

3. 2 نوفمبر، طرح الفيلم بدور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية.

أكثر الدول التي تم التغريد فيها باللغة العربية عن مالك، هي:

1. مصر

2. السعودية

3. الإمارات

4. لبنان

5. الكويت

عندما حصل مالك على ترشيح الحصول على جائزة أفضل ممثل، ضمن حفل جوائز #Oscars2019، توجه مباشرة إلى تويتر لتقديم الشكر إلى الاكاديمية (@TheAcademy) ومشاركة تلك اللحظة مع متابعيه، والتي أصبحت أكثر تغريدة أعيد تغريدها لمالك.

تجدر الإشارة إلى أن متابعة الحساب الرسمي لمالك على "تويتر" زادت بنسبة %27 منذ فوزه بجائزة جولدن جلوب.​